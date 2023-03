Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Versuchter Einbruch in Sporthalle

Polizei bittet um Hinweise (06.03.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannte haben versucht, in eine Schulsport-Halle in der Schluchseestraße einzubrechen. Die Unbekannten wollten sich durch das Aufhebeln von Eingangstüren Zutritt in die Halle der Rudolf-Steiner-Schule verschaffen. Die Türen hielten dem Aufbruchsversuch zwar stand, es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) ermittelt wegen des versuchten Einbruchs und bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell