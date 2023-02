Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Überfall auf Tankstelle am 26.02.2023 in Verden - Polizei nimmt 24-Jährigen fest ++

Landkreis Verden (ots)

++ Überfall auf Tankstelle am 26.02.2023 in Verden - Polizei nimmt 24-Jährigen fest ++

Verden. Am Sonntag, 26.02.2023, gegen 20:15 Uhr, wurde eine Tankstelle in der Lindhooper Straße nahe der Artilleriestraße überfallen. Ersten Informationen zufolge betrat der zunächst unbekannte Täter den Verkaufsraum. Im weiteren Verlauf bedrohte der Täter eine 20 Jahre alte Mitarbeiterin und erbeutete Bargeld. Der Täter flüchtete unerkannt in Richtung Anna-Wöbse-Straße. Die Mitarbeiterin blieb körperlich unverletzt.

Der zunächst unbekannte Täter wurde als männlich und zwischen 20 und 30 Jahre alt beschrieben. Er habe einen roten Pullover und darüber eine dunkle Steppweste getragen. Weiterhin habe der Täter eine dunkle Jogginghose getragen. Im Gesicht trug der Täter eine helle FFP2-Maske.

Die Polizei Verden leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein, konnte den Täter jedoch nicht feststellen. Noch am Abend führte die spezialisierte Tatortgruppe der Polizeiinspektion Verden/Osterholz eine umfangreiche Spurensuche und -sicherung durch. Die Ermittlungen dauern nun an.

Nach intensiver Ermittlungsarbeit des Zentralen Kriminaldienstes Verden konnte heute, am 27.02.2023, ein 24 Jahre alter Mann festgenommen werden, gegen den sich die Ermittlungen nun richten.

Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell