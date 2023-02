Polizei Mettmann

POL-ME: Nach Brand in Ratinger Hochhaus: Polizei ermittelt zur Ursache Ratingen - 2302046

Mettmann (ots)

Wie die Feuerwehr der Stadt Ratingen bereits berichtete, kam es in der Nacht von Dienstag (14. Februar 2023) auf Mittwoch (15. Februar 2023) zu einem Wohnungsbrand in einem großen Mehrfamilienhaus an der Düsseldorfer Straße in Ratingen. Hierbei konnten die Rettungskräfte der Feuerwehr einen zunächst noch unbekannten Mann nur noch tot aus der betroffenen Wohnung bergen (siehe dazu die Pressemeldung der Feuerwehr unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70701/5441395).

--- Aktuelle Fortschreibung der Polizei ---

Nachdem die Feuerwehr ihre Brandbekämpfung am frühen Mittwochmorgen abgeschlossen hatte, leitete die Polizei erste Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache ein. Da die Wohnung jedoch nahezu vollständig ausbrannte, konnte bislang noch keine eindeutige Brandursache ermittelt werden. Daher wurde der Brandort für die weiteren Ermittlungen beschlagnahmt, zudem soll nun ein externer Brandsachverständiger zur Unterstützung hinzugezogen werden. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung durch dritte Personen ergaben sich bislang nicht.

Unterdessen geht die Polizei zum derzeitigen Stand der Ermittlungen davon aus, dass es sich bei dem tot in der Wohnung geborgenen Mann tatsächlich auch um den 55-jährigen Bewohner der Wohnung handelt. Dieser ist nach derzeitigen Erkenntnissen an den Folgen des Brandes an einer Rauchgasintoxikation gestorben. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen soll der Leichnam aber noch obduziert und die Identität des Mannes zweifelsfrei bestätigt werden.

Die Höhe des bei dem Brand entstandenen Sachschadens ist aktuell noch unklar, dürfte aber im Bereich von mehreren Hunderttausend Euro liegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell