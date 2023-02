Polizei Mettmann

POL-ME: Falscher Kundendienstmitarbeiter bestiehlt Seniorin - Monheim am Rhein - 2302044

Mettmann (ots)

Am Montagmittag, 13. Februar 2023, wurde eine 72-jährige Monheimerin durch einen falschen Kundendienstmitarbeiter um hochwertigen Schmuck betrogen. Die Polizei möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um erneut eindringlich vor den unterschiedlichen Maschen der Betrüger zu warnen.

Das war geschehen:

Gegen 14 Uhr klingelte ein Vertreter eines Staubsaugerherstellers an der Wohnungstür einer 72-jährigen Seniorin. Er bot an, den Staubsauger zu warten und verwickelte die Monheimerin während seiner Tätigkeit in ein Gespräch über ihren Schmuck. Als sie zunächst zögerlich, auf sein Drängen hin jedoch bereitwillig ihren Schmuck zur Ansicht vorlegte, täuschte dieser eine Kaufabsicht vor und bat einen angeblichen Mitarbeiter zusätzlich in die Wohnung der Monheimerin. Nachdem man einen möglichen Ankauf des Schmucks auf einen späteren Zeitpunkt vertagt hatte, verließ das Duo die Wohnung.

Bei einer Nachschau stellte die Seniorin anschließend den Diebstahl ihres Schmucks im Wert von mehreren tausend Euro fest und informierte folgerichtig die Polizei. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und konnten die flüchtigen Betrüger trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung im Umfeld nicht mehr antreffen.

Die Polizei möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um eindringlich vor den unterschiedlichen Maschen der zum Teil professionell agierenden Betrüger zu warnen.

Die Polizei rät:

Lassen Sie keine Fremden in Ihr Haus oder Ihre Wohnung! Mitarbeiter der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern sowie Handwerker kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach plötzlich vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis - doch Vorsicht: selbst diese können gefälscht sein! Melden Sie sich im Zweifel bei Freunden oder Verwandten, oder rufen Sie die Polizei, wenn Ihnen jemand verdächtig vorkommt, der vorgibt, in Ihre Wohnung zu wollen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell