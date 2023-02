Polizei Mettmann

POL-ME: 37-Jährige bei Autounfall schwer verletzt - Mettmann - 2302043

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In Mettmann ist am Montag (13. Februar 2023) eine 37-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Folgendes war geschehen:

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen war gegen 14:50 Uhr ein 36 Jahre alter Mann aus Mettmann gemeinsam mit seinem einjährigen Sohn in seinem VW Polo über die Straße Diepensiepen gefahren. Als er an der Kreuzung in Fahrtrichtung des Zubringers zum Südring überqueren wollte, missachtete er eine von rechts kommende und vorfahrtberechtigte 37-jährige Düsseldorferin, die dort mit ihrem Hyundai i10 unterwegs war.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, die bei dem Unfall nicht unerheblich beschädigt wurden. Zudem wurde die 37-Jährige bei dem Unfall schwer verletzt - sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Mehrere Schutzengel hatten augenscheinlich der 36-jährige Mettmanner sowie dessen einjähriger Sohn: Beide verblieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

Die beiden Autos wurden bei dem Unfall total beschädigt und mussten daher in der Folge abgeschleppt werden. Auch die Feuerwehr war im Einsatz, um bei dem Unfall ausgelaufene Betriebsstoffe abzustreuen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell