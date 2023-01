Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Bedrohung mit Samuraischwert führt zur Festnahme des Tatverdächtigen und der Einleitung mehrerer Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren

Bitburg (ots)

Am heutigen Samstagabend wurde die Polizeiinspektion Bitburg gegen 20:00 Uhr über Notruf darüber informiert, dass eine Person am Mc Donalds in Bitburg mit einem Samuraischwert bedroht wurde. Vorrausgegangen war ein Streit zwischen zwei Personengruppen. Im Verlauf des Streits nahm ein Mann das Schwert aus einem PKW und hielt es einer anderen Person an den Hals. Die vierköpfige Personengruppe um den Täter flüchtete kurz nach der Tat mit einem PKW in Richtung Innenstadt. Im Rahmen von sofort eingeleiteten umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnte der flüchtige PKW anschließend in der Saarstraße festgestellt und kontrolliert werden. Im Fahrzeug konnten das Schwert, eine Schreckschusswaffe sowie geringe Mengen an Betäubungsmitteln aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den 19-Jährigen Mann, welcher zuvor mit dem Schwert gedroht hatte, bestand zudem ein offener Haftbefehl. Er wurde in Gewahrsam genommen und wird anschließend einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Die Fahrzeugführerin stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein durchgeführter Schnelltest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf die Stoffgruppe der Amphetamine. Die Weiterfahrt wurde entsprechend unterbunden und eine Blutprobe entnommen. Die entsprechenden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet, alle Beweismittel sichergestellt.

