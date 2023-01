POL-PDWIL: Auseinandersetzung auf dem ZOB in Daun, Aufnahme von Ermittlungen und Kontrollen

Daun (ots) - Am 06.01.2023 zwischen 02:00 Uhr und 06:00 Uhr betraten bisher unbekannte Täter ein sich im Umbau befindliches Anwesen im Bereich der Weidenstraße in Daun. Die Täter drangen durch eine nicht verschlossene Türe in das Anwesen ein, bauten aufgestellte Baustützen teilweise ab und entwendeten einige dort gelagerte Baumaterialien. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die ...

