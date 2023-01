POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Wittlich (ots) - Am Samstag, dem 07.01.2023 gegen 12:00 Uhr kam es in Hetzerath zum Aufbruch von drei PKWs. Diese waren unmittelbar nebeneinander im Hof eines Mehrparteienhauses, nahe dem Bahnhof, abgestellt. An allen drei Fahrzeugen wurden jeweils die rechten Seitenscheiben aufgebrochen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurden lediglich ca. 20EUR Bargeld ...

