POL-PDWIL: Diebstahl aus Kraftfahrzeug, drei aufgebrochene Fahrzeuge in Hetzerath

Wittlich (ots) - Am Donnerstag, 05.01.2022 kam es gegen 15:20 Uhr in der Römerstraße in Wittlich zu einem Verkehrsunfall. Einer Moped-Fahrerin, welche aus Richtung E-Center stadteinwärts fuhr, kam in einer Linkskurve ein Fahrzeug auf ihrer Fahrspur entgegen, so dass sie ausweichen musste, nach rechts von der Fahrbahn auf einen Grünsteifen fuhr und dort zu Fall kam. Der unfallverursachende dunkle Pkw entfernte sich ...

