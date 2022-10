Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung für das PK Friesoythe vom 23.10.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Alkoholisierter Pkw-Führer in Friesoythe:

Am 23.10.2022, um ca. 03.40 Uhr wurde ein 35-jähriger Cloppenburger mit seinem Pkw in der Emsstraße in Friesoythe angehalten und kontrolliert. Im Verlauf der Kontrolle wurde bei dem Fzg-Führer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,75 Promille. Im Anschluss wurde dem Fzg.-Führer eine Blutprobe entnommen sowie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Diebstahl von GPS-Empfängern:

Ungewöhnliches Diebesgut war für bislang unbekannte Täter in Friesoythe, OT Gehlenberg interessant. In der Nacht zum 22.10.2022 wurden von einem landwirtschaftlichen Betrieb zwei GPS-Empfänger entwendet, die fest an zwei Traktoren montiert waren. Hier erhofft sich die Polizei Friesoythe Zeugenhinweise.

Diebstahl einer Registrierkasse:

Am Samstag, denn 22.10.2022 wurde in den frühen Abendstunden eine Registrierkasse entwendet. Während sich eine Mitarbeiterin eines Kioskes in den hinteren Betriebsräumen aufhält, betritt mutmaßlich ein männlicher Täter die Verkaufsräume des Kioskes im Saterland, OT Strücklingen und entwendet die o.g. Kasse komplett. Aufgrund der Größe und des Gewichtes der Kasse wird davon ausgegangen, dass der Täter ein Fzg. zum Abtransport genutzt haben müsste. Auch hier bittet die Polizei Friesoythe um Zeugenhinweise.

