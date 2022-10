Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich PK Vechta vom 22.10-23.10.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Steinfeld - Trunkenheit im Verkehr - Am 22.10.2022, gegen 11:45 Uhr, befuhr der 57.-jährige Fahrzeugführer mit seinem PKW die Lohner Straße in 49439 Steinfeld. Bei einer durchgeführten Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,16 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Visbek - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Am 23.10.2022, gegen 01.40 Uhr, befuhr ein 23- Jähriger Fahrzeugführer aus Essen mit seinem Pkw die Straße Erlte in 49429 Visbek und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei überfuhr er mehrere Sitzbänke. Bei der anschließenden Unfallaufnahme wurde ein Alkoholatemwert von 1,58 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 10000EUR.

Dinklage - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 22.10.2022 gegen 19:45 Uhr befährt ein 63-Jähriger Fahrzeugführer die Steinfelder Straße in Dinklage. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wird festgestellt, dass der Fahrzeugführer aus Dinklage nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem steht er unter dem Einfluss von Kokain. Dem Fahrzeugführer wird eine Blutprobe entnommen. Es wird ein Strafverfahren eingeleitet.

Damme - Fahren unter Einfluss von Alkohol

Am 23.10.2022, gegen 03:35 Uhr befuhr ein 31- jähriger Führer eines Kleinkraftrades mit seinem 18-jährigen Sozius die Dammer Straße aus Rüschendorf in Fahrtrichtung Damme. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte eine Beeinflussung durch Alkohol festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 0,96 Promille. Ferner konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe entnommen und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Goldenstedt- Einbruchsdiebstahl in Schuppen

In dem Zeitraum vom 15.10.2022 bis 22.10.2022 wurde in einem Schuppen in Goldenstedt, Nussbaumhecken, eingebrochen. Hier gelang es dem Täter das dortige Fenster aufzuhebeln und diverse Werkzeuge zu entwenden. Die Schadenssumme beläuft sich auf 1800 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Goldenstedt in Verbindung zu setzen.

