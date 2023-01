Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Wittlich (ots)

PRESSEDIENST ----------------------------------------------------- ------------------------------------------------ POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER Polizeiinspektion Daun ------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- Daun - Samstag, 7. Januar 2023 ----------------------------------- ------------------------------------------------------------------

Ereignis: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Ort: Daun, Mehrener Straße 23, Parkplatz Hit-Markt

Zeit: 05.01.2023, 12:30 Uhr bis 05.01.2023, 13:30 Uhr

Am Donnerstag, dem 05.01.2023 in der Zeit von 12:30h - 13:30h parkte die Geschädigte ihren Pkw Kia auf dem Parkplatz des Hit-Marktes in Daun und tätigte ihre Einkäufe. Kurz darauf stellte sie einen Schaden an der hinteren Stoßstange ihres Wagens fest. Vermutlich beschädigte den ordnungsgemäß abgestellten Wagen ein anderer Fahrzeugführer mit der Anhängerkupplung seines Fahrzeuges beim Ein- oder Ausparken. Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht werden an die Polizei in Daun (06592/9626-0, Pidaun@polizei.rlp.de) erbeten.

--------------------------------------------------------- Polizeiinspektion Daun R. Schmitz, PHK'in Mainzer Straße 19 54550 Daun Tel.: 06592/9626-0 Fax: 06592/962650

