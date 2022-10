Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Weisenbach - Motorradfahrer schwer verletzt

Offenburg (ots)

Am Sonntagmittag kam es auf der B462 zwischen Langenbrand und Weisenbach zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 56-jähriger Motorradfahrer kam vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte in einer Kurve mit der Leitplanke. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden. Die Bundesstraße war über mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt.

/ DPS

