Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen/Dülmener überrascht Nebenbuhler

Coesfeld (ots)

Nach einem Streit, bei dem ein 53-jähriger Dülmener, zum Messer griff, nahmen Polizisten den Mann vorläufig fest. Gegen 2.10 Uhr ging bei der Leitstelle der Polizei in Coesfeld ein Notruf ein.

Demnach war es in einem Wohnhaus in Dülmen zu einem Streit gekommen. Im Rahmen der ersten Ermittlungen kam heraus, dass der 53-jährige Dülmener einen 62-jährigen Mann aus Haltern bei seiner Ehefrau angetroffen hat. Den Halterner griff er mit einem Messer an, wobei dieser sich verletzte. Die Verletzungen wurden in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Der Dülmener wurde vorläufig festgenommen. Er lässt sich anwaltlich vertreten und wurde nach den ersten polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell