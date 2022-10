Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach, B33 - Frontalkollision, Nachtragsmeldung

Hausach, B33 (ots)

Die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten sind mittlerweile abgeschlossen. Die Sperrung wurde aufgehoben./cpk

Ursprungsmeldung vom 30.10.2022, 7.46 Uhr

Zu einer folgenschweren Frontalkollision kam es in der Nacht zum Sonntag auf der B33 zwischen Haslach und Hausach. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr der 28-jährige Unfallverursacher gegen 03:20 Uhr die Bundesstraße in Fahrtrichtung Hausach, als er die Kontrolle über seinen Volvo verlor und zunächst eine Verkehrsinsel überfuhr. Im Anschluss geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Renault. Alle fünf Insassen des Renault wurden bei dem Unfall verletzt, zwei davon schwer. Der unfallverursachende Fahrer des Volvos wurde leicht verletzt. Zur weiteren Behandlung wurden die Verletzten durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der insgesamt auf etwa 25.000 Euro geschätzt wird. Neben mehreren Rettungswagen waren auch ein Rettungshubschrauber und die Feuerwehr Hausach im Einsatz. Außerdem wurde ein Unfallgutachter hinzugezogen. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte die erhebliche Alkoholisierung des Unfallverursachers mit knapp über 2 Promille unfallursächlich gewesen sein. Der 28-Jährige musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung. Aufgrund der Unfallaufnahme ist die B33 nach wie vor voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

bme/cpk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell