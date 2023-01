POL-PDWIL: abgängige Person aus dem Krankenhaus Gerolstein, polizeiliche Ermittlungen und Mithilfe von Zeugen führen zum Antreffen der Person

Gerolstein (ots) - Am 06.01.2023 gegen 00:00 Uhr kam es im Bereich eines Einfamilienhauses in der Müllenborner Straße in Gerolstein zu einem Brand. Umgehend waren die Feuerwehren von Gerolstein, Müllenborn, Oos und Roth vor Ort, welche den Brand frühzeitig unter Kontrolle bringen konnten. Nach dem Ergebnis der am 06.01.2023 nun durchgeführten Ermittlungen der Kriminalbeamt*innen der Polizeiinspektion Daun muss von ...

