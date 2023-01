Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: mehrere Sachbeschädigungen in Gerolstein

Gerolstein (ots)

Am 05.01.2023 wurden der Polizeiwache Gerolstein gleich mehrere Sachbeschädigungen mitgeteilt. Offenbar waren in den vergangenen Tagen hier ein oder mehrere bisher unbekannte Täter im Gerolsteiner Stadtgebiet unterwegs gewesen, welche aus nicht nachvollziehbaren Gründen Gefallen an unsinnigen und mutwilligen Zerstörungen zeigten. Die Beamt*innen der Polizeiwache Gerolstein haben hier die Ermittlungen aufgenommen und sind nun auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen.

Im Zeitraum 22.12.2022 bis 23.12.2022 beschädigten bisher unbekannte Täter eine Lichterkette am auf dem Brunnenplatz aufgestellten Weihnachtsbaum, indem sie diese zerschnitten.

Im Zeitraum 04.01.2023 bis 05.01.2023 beschädigten bisher unbekannte Täter ein Verlängerungskabel im Bereich des Treppenaufgangs an der St. Anna Kirche in der Hauptstraße in Gerolstein, indem sie dieses zerschnitten.

Im Zeitraum 01.01.2023 bis 02.01.2023 beschädigten bisher unbekannte Täter ein Verlängerungskabel im Bereich der Löwenburg in Gerolstein, indem sie dieses zerschnitten.

Jegliche Hinweise zu den Taten oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden.

