POL-PDWIL: mehrere Verkehrsunfälle mit Flucht

Prüm (ots) - Am Donnerstag, den 05.01.2023, kam es gegen 23:07 Uhr zu einem Brand eines Holzwerks in der Ortslage Giesdorf. Dortige Anwohner konnten sich frühzeitig in Sicherheit bringen und selbst die Rettungskräfte alarmieren. Durch die hinzugerufenen Kräfte der umliegenden Feuerwehren konnte das Feuer gelöscht werden. Eine Brandwache wurde zudem eingerichtet. Infolge des Brandes wurde die Produktionshalle des ...

