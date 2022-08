Polizei Düren

POL-DN: Werkzeuge aus Transporter gestohlen

Inden (ots)

Bislang Unbekannte drangen bereits in der Nacht zum Dienstag in einen Werkstattwagen in Inden-Lamersdorf ein und entwendeten Werkzeuge.

In der Zeit zwischen Montag, 23:50 Uhr und Dienstag, 07:30 Uhr versuchten der oder die Täter durch Hebeln an der Hecktür des Kastenwagens eines 37-jährigen Mannes aus Inden in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Als dies augenscheinlich misslang, schlugen sie die Scheibe der Schiebetür ein und stahlen unter anderem einen Winkelschleifer und einen Bohrhammer.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Weststraße gemacht haben, werden gebeten sich unter der 02421 949-6425 bei der Polizei zu melden.

