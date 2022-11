POL-GF: Zeugenaufruf nach tödlichem Verkehrsunfall

Weyhausen (ots) - Am Samstagabend kam es gegen 20 Uhr in Weyhausen im Aldi-Supermarkt zu einem Raubüberfall. Ein männlicher Täter verschaffte sich Zutritt zu einer Kassenbox und machte sich an der Kasse zu schaffen. Als er von einer hinzukommenden Mitarbeiterin angesprochen wurde bedrohte er diese mit einem Messer und ergriff mit diversem Bargeld die Flucht in unbekannte Richtung. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt. ...

