Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht auf EDEKA-Parkplatz

Piesport (ots)

Bernkastel-Kues, den 06.01.2023

Am 04.01.2023 kam es im Zeitraum zwischen 15:00 Uhr und 20:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in Piesport, wobei das Fahrzeugheck eines ordnungsgemäß geparkten PKW beschädigt wurde. Die Schadenssumme beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag. An der Anstoßstelle konnten rote Lackanhaftungen dokumentiert und gesichert werden.

Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion in Bernkastel-Kues bitte telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail an pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de.

