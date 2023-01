POL-PDWIL: Brand eines Holzwerks in Giesdorf

Wiesbaum (ots) - Am 04.01.2023 gegen 21:30 Uhr befuhr ein 28-jähriger aus dem benachbarten Nordrhein-Westfalen stammender Fahrzeugführer die L 26 zwischen Wiesbaum und Fleringen. Hier kam er aus Unachtsamkeit und dem anschließenden Versuch des Gegenlenkens von der Fahrbahn ab und im Straßengraben zum Stillstand. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Rückfragen bitte an: ...

mehr