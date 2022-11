Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappel-Grafenhausen - Reifen zerstochen, Polizei bittet um Hinweise

Kappel-Grafenhausen (ots)

Ein bislang Unbekannter hat am Montagabend an vier geparkten Fahrzeugen die Reifen zerstochen. Die Autos waren auf einem Parkplatz im Bereich der Rheinstraße/Löwenstraße abgestellt, als sich der Vandale zwischen 19:50 Uhr und 20:15 Uhr daran zu schaffen machte. Einem Zeugen ist in dieser Zeit in der Rathausstraße in Kappel eine verdächtige, männliche Person aufgefallen, welche mit einem Roller und ohne Licht davonfuhr. Hierbei könnte es sich um einen Elektroroller gehandelt haben. Nähere Details zur Person und dem Roller liegen derzeit nicht vor. Die ermittelnden Beamten des Polizeipostens Ettenheim bitten unter der Telefonnummer: 07822 44695-0 um Hinweise.

