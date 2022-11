Polizei Mettmann

POL-ME: 65-Jähriger bei Wohnungsbrand schwer verletzt - Ratingen - 2211122

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Samstag, 26. November 2022, wurde ein 65-Jähriger bei einem Brand in seiner Wohnung an der Straße Rehhecke in Ratingen schwer verletzt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Das war geschehen:

Gegen 03:15 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Polizei sowie der Feuerwehr über einen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Rehhecke in Ratingen-Lintorf informiert.

Die Beamten stellten bei ihrem Eintreffen eine starke Rauchentwicklung im Treppenhaus fest. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr öffneten die Wohnungstür zu der Brandortwohnung gewaltsam und retteten den 65-jährigen Wohnungsbesitzer aus der stark verqualmten Wohnung. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Ratinger nach einer notärztlichen Erstversorgung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren zur Klärung der Brandursache ein. Nach ersten Ermittlungen gehen die Brandexperten derzeit davon aus, dass das Feuer fahrlässig entzündet wurde. Dank eines schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte ein Gebäudeschaden in der Wohnung verhindert werden.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf circa 1.000 Euro.

