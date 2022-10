Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall zwischen PKW und Roller in Wehringhausen - 51-jähriger Hagener leicht verletzt

Hagen-Wehringhausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall verletzte sich am Sonntagabend (16.10.2022) in Wehringhausen ein 51-jähriger Rollerfahrer leicht. Der Hagener fuhr, gegen 19.30 Uhr, mit seinem Motorroller über die Grummertstraße. Als er nach links in die Bachstraße abbiegen wollte, übersah er aus bislang ungeklärter Ursache den von rechts kommenden Mercedes eines 47-jährigen Mannes. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge in deren Folge der 51-Jährige stürzte. Dabei touchierte er außerdem einen am Straßenrand geparkten VW. Bei dem Sturz verletzte sich der Rollerfahrer leicht, musste aber nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

