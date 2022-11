Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Hinweise nach Wohnungseinbruch erbeten

Rastatt (ots)

Am Montag ist ein bislang unbekannter Einbrecher in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses im "Rheinauer Ring" eingestiegen und hat hierbei einen Tresor mit mehreren Schmuckstücken erbeutet. Der Eindringling hat hierbei zwischen 16:40 Uhr und 18:15 Uhr an der Gebäuderückseite ein im Erdgeschoss gelegenes Fenster aufgehebelt und wurde beim Durchstöbern in der Wohnung fündig. Mitsamt dem nicht verankerten Tresor verschwand der Einbrecher in der Dunkelheit. Mögliche Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, setzen sich bitte unter der Rufnummer: 07222 761-0 mit den Ermittlern des Polizeireviers Rastatt in Verbindung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell