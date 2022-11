Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Tödlicher Verkehrsunfall

Durmersheim (ots)

Derzeit ist die B36 in Höhe Durmersheim nach einem Verkehrsunfall voll gesperrt. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen kollidierte gegen 10.20 Uhr ein in Fahrtrichtung Karlsruhe fahrendes Auto aus bislang ungeklärten Umständen mit einem entgegenkommenden Lastwagen. Hierbei wurde die Beifahrerin im PKW tödlich verletzt. Der Fahrer musste zur Untersuchung in eine Klinik gebracht werden. Der Fahrer des Lastwagens wurde leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden. Die Staatsanwaltschaft Baden-Baden ordnete die Erstellung eines Gutachtens zum Unfallherganges an. /ag

