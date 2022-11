POL-OG: Lahr - Alkoholisiert unterwegs

Kehl (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag sind in einem Lokal am Bahnhof zwei 40 und 41 Jahre alte Männer miteinander in Streit geraten. Hierbei soll der ältere den jüngeren provoziert und ihn aufgefordert haben, die weitere Regelung der Angelegenheit vor der Gaststätte auszutragen. Dort habe dann der 40-Jährige seinem Widersacher gegen 0:30 Uhr ins Gesicht geschlagen, wodurch letzterer leicht verletzt wurde. ...

