POL-OG: Offenburg - Kurzerhand vorläufig festgenommen

Achern (ots) - Dank der Auslösung einer Brandmeldeanlage konnte ein Brand in einem Mehrfamilienhaus am frühen Dienstagmorgen in der Straße Alter Bahnhof schnell gelöscht werden. Gegen 2:20 Uhr wurde der Alarm ausgelöst und beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei war das Feuer durch Bewohner des Anwesens bereits gelöscht worden. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen war ein im Erdgeschoss stehender ...

