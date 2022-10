Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrerflucht nach Spiegelkuss

Kaiserslautern (ots)

In der Hohenecker Straße ist es am Montagmorgen zu einer Fahrerflucht gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise. Gegen 7 Uhr fuhr der 28-jährige Fahrer eines Opel Meriva stadtauswärts, als ihm kurz vor Hohenecken ein Pkw entgegenkam. Der Unbekannte fuhr zu weit links, so dass sich die Außenspiegel der Fahrzeuge berührten. Der Spiegel am Opel wurde dabei beschädigt. Der 28-Jährige wendete und fuhr zurück zur Unfallstelle. Vom Unfallverursacher fehlte allerdings jede Spur. Er war weitergefahren. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Fahrerflucht und fragt: Wem ist am Montagmorgen ein Auto mit beschädigtem Außenspiegel aufgefallen? Wer kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

