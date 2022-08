Polizei Mettmann

POL-ME: Angreifer verletzt 51-Jährige mit Stein - Ratingen - 2208109

Mettmann (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am frühen Mittwochmorgen (24. August 2022) eine 51-jährige Frau in Ratingen-West unvermittelt geschlagen und getreten. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Das war geschehen:

Gegen 5 Uhr begegnete eine 51-jährige Ratingerin an der Gothaer Straße auf Höhe der Hausnummer 17 einem ihr unbekannten Mann. Ihren Angaben zufolge schlug der Mann sie plötzlich mit einem Stein mehrfach gegen die Stirn und trat ihr in den Bauch. Die Frau wehrte sich gegen den Angreifer, der daraufhin in Richtung des Sportzentrums Ratingen-West flüchtete.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 20 Jahre alt - schlank - blond - trug einen schwarzen Pullover - trug ein weißes T-Shirt - Tattoo an der rechten Seite des Halses (Motiv: vermutlich ein Adler)

Rettungskräfte brachten die Frau zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat den Angriff beobachtet oder kann Angaben zur Identität und zum Aufenthaltsort des Mannes machen? Die Wache in Ratingen ist jederzeit unter der Nummer 02102 9981-6210 erreichbar.

