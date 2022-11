POL-OG: Haslach - Trunkenheitsfahrt

Achern (ots) - Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Hohbühlstraße wurde ein Diebstahl von mehreren Wertgegenständen und ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro verzeichnet. Die bislang Unbekannten konnten sich am vergangenen Sonntag zwischen 16 Uhr und 19 Uhr durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt in das Gebäude verschaffen und die dortigen Wertsachen entwenden. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch ...

