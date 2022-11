Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Polizeiliche Maßnahmen gestört

Offenburg (ots)

Während zwei Streifenbesatzungen in der Nacht auf Dienstag mit einem Betrunkenen in der Unterführung am Messekreisel in der Schutterwälder Straße beschäftigt waren, kam gegen 0:30 Uhr ein ebenso deutlich unter Alkoholeinfluss stehender Mann vorbeigelaufen und störte die polizeilichen Maßnahmen. Der 32-Jährige ignorierte einen gegen ihn ausgesprochenen Platzverweis und begann das Szenario mit seinem Handy zu filmen. Bei der anschließenden Kontrolle verweigerte er die Angaben zu seiner Person, sodass er nach Ausweispapieren durchsucht werden sollte. Hierbei kam es seitens des 32-Jährigen zu Widerstandshandlungen, die zur Folge hatten, dass er auf dem Boden fixiert und ihm die Handschließen angelegt werden mussten. Während den polizeilichen Maßnahmen beleidigte er die Beamten mit vulgären Schimpfworten. Der Mann musste die restliche Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen und sich nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten.

/wo

