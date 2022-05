Feuerwehr Neuss

FW-NE: Feuerwehr auf Unwetter vorbereitet | Aktuell vereinzelte Einsätze im Stadtgebiet

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Die gerade durchgezogene Regenfront brachte ergiebige Niederschläge, die zu überfluteten Straßen und vollgelaufenen Kellern geführt haben. Die Feuerwehr hat den Lageraum in Betrieb genommen, aus dem die Einsätze koordiniert werden. Ebenso wurden die Gerätehäuser der freiwilligen Löschzüge besetzt.

Das Amt für Stadtgrün hat unter der Rufnummer 02131 903388 eine Hotline für Baumschäden eingerichtet. Bitte rufen Sie dort an, wenn Sie umgestürzte Bäume oder abgebrochene Äste melden möchten, von denen keine akute Gefahr ausgeht.

Ein abgebrochener Ast auf einer Fahrbahn stellt natürlich eine Gefahr dar, in diesem Fall rufen Sie bitte die Feuerwehr an. Liegt der Ast aber in einer Grünanlage oder ähnlichem, rufen Sie gerne die Hotline für Baumschäden an und entlasten Sie damit unsere Leitstelle.

Wir informieren fortlaufend über die weitere Lage. Wählen Sie den Notruf 112 nur in dringend Fällen. Weitere Infos zur Wetterlage erhalten Sie beim Deutschen Wetterdienst.

Original-Content von: Feuerwehr Neuss, übermittelt durch news aktuell