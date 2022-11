Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Tödlicher Verkehrsunfall - Nachtrag

Durmersheim (ots)

Der 60-jährige Fahrer eines Citroen-Berlingo fuhr in Fahrtrichtung Karlsruhe und kam aus bislang ungeklärten Umständen vollständig auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit dem in Fahrtrichtung Rastatt fahrendenden Sattelzug eines 55-Jährigen. Die beim Unfall schwerstverletzte 56 Jahre alte Beifahrerin im Auto verstarb noch an der Unfallstelle. Derzeit laufen die Bergungsmaßnahmen. Beide Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 100.000 Euro. Die Verkehrspolizei in Baden-Baden bittet Zeugen des Unfalls sich unter der Rufnummer 07221 680-420 zu melden.

/ag

