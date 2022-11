POL-OG: Achern, A5 - Schwerer Verkehrsunfall

Rastatt (ots) - Am Montag ist ein bislang unbekannter Einbrecher in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses im "Rheinauer Ring" eingestiegen und hat hierbei einen Tresor mit mehreren Schmuckstücken erbeutet. Der Eindringling hat hierbei zwischen 16:40 Uhr und 18:15 Uhr an der Gebäuderückseite ein im Erdgeschoss gelegenes Fenster aufgehebelt und wurde beim Durchstöbern in der Wohnung fündig. Mitsamt dem nicht verankerten ...

mehr