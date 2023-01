POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Daun (ots) - Am 04.01.2023 gegen 15:23 Uhr wurde die Polizeiinspektion Daun über einen ungebetenen Gast in Kenntnis gesetzt. Ein 29-jähriger Wohnungsinhaber hatte einer weitläufigen 37-jährigen Bekannten im Bereich der VG Daun in seiner Wohnung Unterschlupf gewährt. Diese ließ sich dort nun jedoch quasi häuslich nieder und weigerte sich, wieder zu gehen. Nachdem ...

mehr