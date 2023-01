Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand in einem Einfamilienhaus

Gerolstein (ots)

Am 06.01.2023 gegen 00:00 Uhr kam es im Bereich eines Einfamilienhauses in der Müllenborner Straße in Gerolstein zu einem Brand.

Umgehend waren die Feuerwehren von Gerolstein, Müllenborn, Oos und Roth vor Ort, welche den Brand frühzeitig unter Kontrolle bringen konnten.

Nach dem Ergebnis der am 06.01.2023 nun durchgeführten Ermittlungen der Kriminalbeamt*innen der Polizeiinspektion Daun muss von einem zumindest fahrlässigen Vorgehen des dort wohnhaften 40-jährigen Mannes ausgegangen werden, welcher vermutlich im alkoholisierten Zustand unsachgemäß mit einem Feuerzeug umging und hierdurch eine Wolldecke in Brand steckte.

Glücklicherweise fing die Decke nicht umgehend Feuer, sondern schwelte zunächst nur.

Es dürfte dem Zufall und jede Menge Glück zu verdanken sein, dass es nicht zu einem größeren Sach- oder gar Personenschaden kam.

Es wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.

