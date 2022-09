POL-GT: Büroeinbrüche in Versmold

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Sonntagnachmittag (25.09., 16.00 Uhr - 17.00 Uhr) haben bislang unbekannte Täter versucht in ein Einfamilienhaus am Amtenbrinksweg einzubrechen. Die Unbekannten hebelten an einem Gartenhaus, an einer rückwärtigen Tür und öffneten letztendlich ein Fenster. Nach derzeitigem Stand gelangten sie nicht in das Wohnhaus. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den ...

mehr