POL-IZ: 221103.2 Itzehoe: Verkehrskontrolle im Starkregen

Heide (ots) - Am Mittwoch um 11:30 Uhr tätigte ein 35jähriger Kunde aus Büsum seine Einkäufe in einem Geschäft in der Bahnhofstraße. Nach dem Einkauf vergaß dieser seine Geldbörse im Kassenbereich. Mitarbeiter des Geschäftes fanden diese im Regal, ein niedriger, vierstelliger Bargeldbetrag fehlte jedoch. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Itzehoe ...

mehr