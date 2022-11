POL-IZ: 221101.3 Heide: Geldbörse ohne Bargeld aufgefunden

Itzehoe (ots) - Am Mittwochnachmittag hat eine Gruppe von Jugendlichen in Itzehoe versucht, einem 13-Jährigen sein Fahrrad gewaltsam abzunehmen. Aufgrund der Gegenwehr des Geschädigten scheiterte der Versuch, die Polizei sucht nun nach Zeugen. Kurz nach 17.00 Uhr hielt sich der junge Itzehoer an der Skatebahn am ZOB auf. Hier kam eine Personengruppe auf ihn zu, mit ...

