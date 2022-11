POL-IZ: 221102.4 Itzehoe: Jugendliche versuchen Jungen sein Fahrrad wegzunehmen

Heide (ots) - Am vergangenen Samstag haben Unbekannte in Heide ein Auto mit Farbe verunstaltet und Mehl in den Motorraum gekippt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Am Samstag zwischen 20.15 Uhr und 21.15 Uhr suchten unbekannte Personen einen in der Schillerstraße geparkten Land Rover auf. Die Motorhaube verunstalteten sie mit Farbe und schütteten durch den Kühlergrill Mehl. ...

