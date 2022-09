Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Jetzt informieren und Teil des Polizei-Teams 110 werden

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

Die Teilnahme des Kreises Minden-Lübbecke an einem Pilotprojekt des Landes NRW macht ab dem Schuljahr 2022/23 den zweijährigen Bildungsgang "Fachoberschule Polizei" am Freiherr-vom-Stein Berufskolleg in Bad Oeynhausen möglich.

Die heimische Polizei bietet in Zusammenarbeit mit dem Berufskolleg dazu im September drei Informationsveranstaltungen im Kreisgebiet an. Start ist am Lübbecker Berufskolleg an der Rahdener Straße am Dienstag, 13. September. Zwei Tage später, am 15. September, steht die Polizei am Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg am Habsburgerring in Minden als Ansprechpartner zur Verfügung und zum Abschluss gibt es eine Info-Veranstaltung am Mittwoch, 21. September, am Freiherr-vom-Stein-Berufskolleg an der Portastraße in Bad Oeynhausen. Beginn der Veranstaltungen ist jeweils um 17 Uhr.

Parallel zur schulischen Ausbildung absolvieren die Schülerinnen und Schüler ein Praxisjahr (Praktikum) bei der Polizei NRW. Und dies möglichst wohnortnah. Mit erfolgreichem Abschluss erwerben die Absolventinnen und Absolventen das Fachabitur und eine Zugangsmöglichkeit zu einem Studienplatz an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung (Duales Studium zur Polizeikommissarin oder zum Polizeikommissar).

Wer bereits seine Fachhochschulreife in der Tasche hat, diese in Kürze erwirbt oder sich über die Kommissar/-innen Laufbahn informieren möchte, der sollte sich am Mittwoch, 14. September um 17 Uhr im Dienstgebäude der Polizei in Minden an der Marienstraße 82 einfinden. Dort gibt Einstellungsberater Dirk Bruns wertvolle Informationen zu den Themen Einstellungsvoraussetzungen, Auswahlverfahren, Duales Studium, Berufsalltag und den Aufstiegsmöglichkeiten. Aufgrund begrenzter Kapazitäten wird für diesen Tag um Anmeldung gebeten unter personalwerbung.minden@polizei.nrw.de. Die Bewerbungsfrist für beide Bildungsgänge endet am 8. Oktober dieses Jahres.

