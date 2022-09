POL-MI: Sondengänger findet Sprenggranate am Weserufer

Espelkamp (ots) - Bei einem Unfall mit seinem Motorrad hat sich ein 24 Jahre alter Hüllhorster in der Nacht zu Samstag schwer verletzt. Der Mann hatte seine Honda auf der Bremer Straße (B 239) in Fahrtrichtung Lübbecke gesteuert, als er gegen 0.45 Uhr nach Zeugenaussagen in Nähe der Tirrenstraße in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über das Zweirad verlor und auf die Gegenfahrspur geriet. In einem anliegenden ...

