Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Blauer Citroen beschädigt

Geldern (ots)

Am Sonntag (3. April 2022) zwischen 00:00 Uhr und 06:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz einer Diskothek an der Venloer Straße einen blauen Citroen C4. Vermutlich geschah der Unfall beim rückwärts Ausparken. Die hintere, linke Beifahrertür des Citroen wurde eingedrückt. Am Unfallschaden konnte die Polizei Spuren eines silbermetallic farbenen Wagens sichern, so dass davon ausgegangen werden kann, dass der Unfallverursacher, der sich pflichtwidrig entfernte, mit einem PKW der Farbe silbermetallic unterwegs war. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell