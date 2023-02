Polizei Mettmann

POL-ME: Gleich zwei Einbrüche mittels Gullydeckel - die Polizei ermittelt - Ratingen - 2302040

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 14. Februar 2023, brachen unbekannte Täter sowohl in ein Mobilfunkgeschäft in Ratingen als auch in einen Kiosk in Velbert mittels eines Gullydeckels ein. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 01 Uhr wurde ein aufmerksamer Anwohner der Straße Am Alten Steinhaus in Ratingen durch einen lauten Knall auf einen Einbruchdiebstahl aufmerksam. Er beobachtete drei unbekannte Männer, welche die Schaufensterscheibe eines Mobilfunkgeschäftes mittels eines Gullydeckels einschlugen und so in die Verkaufsräume gelangten. Die mit Stirnlampen ausgerüsteten Einbrecher flohen anschließend mit einem silberfarbenen Kombi von der Tatörtlichkeit in Richtung Waldstraße. Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung der alarmierten Polizei konnten die flüchtigen Tatverdächtigen im Umfeld nicht mehr angetroffen werden.

Nur circa eine Stunde später, gegen 02:15 Uhr, kam es auf der Schloßstraße in Velbert zu einem gleichgelagerten Einbruchdiebstahl. Auch hier vernahm ein aufmerksamer Anwohner einen lauten Knall und sah drei Männer, die die Glasscheibe eines Kiosks mit einem Gullydeckel eingeschlagen hatten. Nach einer augenscheinlichen Durchsuchung der Geschäftsräume flüchteten sie von der Tatörtlichkeit mit einem dunkelroten Kleinwagen in Richtung Hefeler Straße. Eine Nahbereichsfahndung nach den flüchtigen Einbrechern durch die alarmierte Polizei verlief negativ.

Die Beamten leiteten in beiden Fällen ein Ermittlungsverfahren ein. Der Beuteschaden konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme zunächst nicht näher verifiziert werden. Der Sachschaden wird jeweils auf mindestens 1.000 Euro geschätzt.

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann bereits berichtet hatte, kam es am vergangenen Wochenende sowohl in Velbert als auch in Hilden zu zwei gleichgelagerten Einbruchsdelikten in Telekommunikationsgeschäfte (siehe die ots-Mitteilung 2302038 - Einbrüche aus dem Kreisgebiet unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5440123). Ob ein Tatzusammenhang mit den Einbruchdiebstählen der vergangenen Nacht besteht, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariates.

