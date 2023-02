Polizei Mettmann

POL-ME: Hubschraubereinsatz: Polizei nimmt mutmaßliche Einbrecher fest - Ratingen - 2302041

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In Ratingen hat die Polizei in der Nacht zu Dienstag (14. Februar 2023) drei mutmaßliche Einbrecher festgenommen. Bei der Fahndung nach dem Trio war auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden. Zuvor sollen die Männer auf das Gelände eines Baustoffhandels am Stadionring eingebrochen sein.

Folgendes war geschehen:

Um kurz nach Mitternacht stellte der private Sicherheitsdienst eines großen Baustoffhandels am Stadionring in Ratingen fest, dass sich zwei Männer unbefugt Zutritt auf das Betriebsgelände verschafft hatten. Daraufhin wurde die Polizei alarmiert, welche zunächst mit einem Streifenwagen schnell am Einsatzort eintraf.

Vor konnten die zuerst eingetroffenen Polizeibeamten tatsächlich zwei verdächtige Personen beobachten, die fluchtartig über die Gleise an dem Betriebsgelände in Richtung eines angrenzenden anderen Firmengeländes einer Baufirma unterwegs waren. Hierbei erblickten die Polizisten dann auch noch einen dritten Mann, der sich ebenfalls auf dem angrenzenden Firmengelände aufhielt.

Zur Unterstützung bei der Fahndung setzte die Polizei nun weitere Kräfte sowie einen Polizeihubschrauber ein, was zum Erfolg führte: So konnten die Beamten die drei mutmaßlichen Einbrecher letztlich antreffen und vorläufig festnehmen.

Bei den Verdächtigen handelte es sich um drei Osteuropäer im Alter von 30, 33 und 38 Jahren, die sich ohne festen Wohnsitz in Deutschland aufhalten. Sie wurden für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zur Polizeiwache gebracht, entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell