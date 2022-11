Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Täter flüchtet nach vermeintlichem Einbruch in Pkw

Gera (ots)

Gera: Von der Alarmanlage eines Pkw Fiat überrascht, gelang einem vermeintlichen Einbrecher am frühen Dienstagmorgen (01.11.2022) die Flucht. Gegen 01.50 Uhr alarmierte die Eigentümerin des Fahrzeuges die Polizei, nachdem die Alarmanlage auslöste und sie den vermeintlichen Täter an ihrem Fahrzeug in der Zabelstraße sah. Dieser verschaffte sich durch das Einschlagen einer Scheibe Zugang. Gegenwärtig dauern die Ermittlungen an. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 0365/829-0 aufgenommen. (JMV)

