LPI-G: Auf Balkon gestiegen und Bekleidung gestohlen

Gera (ots) - Gera: Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei kamen gestern Vormittag (31.10.2022) auf der Süd-Ost-Tangente in Gera zum Einsatz. Gegen 10.40 Uhr kollidierten an der Kreuzung Straße des Bergmanns - B2 drei Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurden insgesamt drei Insassen (m/37, m/53, w/48) leicht verletzt, sodass sie medizinisch versorgt werden mussten. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden indes Schäden im ...

mehr