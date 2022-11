Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall in Gera

Gera (ots)

Gera: Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei kamen gestern Vormittag (31.10.2022) auf der Süd-Ost-Tangente in Gera zum Einsatz. Gegen 10.40 Uhr kollidierten an der Kreuzung Straße des Bergmanns - B2 drei Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurden insgesamt drei Insassen (m/37, m/53, w/48) leicht verletzt, sodass sie medizinisch versorgt werden mussten. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden indes Schäden im fünfstelligen Bereich. Für die Zeit der Unfallaufnahme kam es an der Unfallstelle zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Polizei Gera ermittelt gegenwärtig zum Unfallhergang. (JMV)

